https://static.news.ru/photo/b609bea4-4114-11ea-b0c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li Ying/www.imago-images.de/Global Look Press

В Интернете появилась аудиозапись переговоров диспетчера и пилота вертолёта легендарного баскетболиста Коби Брайанта.

На YouTube-канале VASAviation опубликована запись их разговора. Судя по данным материалам, диспетчеры предупредили пилота Ару Забаяна о сильном тумане в районе маршрута. Его попросили проследовать в зону ожидания, чтобы не мешать самолётам, которые совершали второй круг в соседнем аэропорту. После этого воздушному судну разрешили продолжить полёт вдоль пятой автомагистрали через город Бербанк.

Незадолго до трагедии Забоян получил сообщение, что летательный аппарат находится слишком низко для отслеживания из-за холмистой местности.

41-летний атакующий защитник погиб в результате крушения личного вертолёта 26 января. Вместе со своей дочерью Джианной Марией Оноре он направлялся в академию на баскетбольную тренировку.

Как писал NEWS.ru, издание The Washington Post отстранило от работы репортёра Фелицию Сонмез, которая спустя несколько часов после гибели легенды баскетбола Коби Брайанта опубликовала в Twitter ссылку на материал The Daily Beast 2016 года. В статье описываются события 17-летней давности, а именно история с обвинениями спортсмена в изнасиловании.