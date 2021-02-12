В Химках стартовала центральная гонка «Лыжни России»

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Церемония открытия всероссийской массовой гонки «Лыжня России» прошла в подмосковных Химках. Мероприятие организовано в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография»

Центральной площадкой соревнований стал олимпийский центр «Планерная». Они проводятся уже в 39-й раз. В качестве организаторов выступают Минспорта, Федерация лыжных гонок, исполнительные власти российских субъектов в области физической культуры и спорта, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее из-за отсутствия снежного покрова и неблагопритяных погодных условий в ряде регионов России старт традиционной массовой гонки «Лыжня России», которая должна состоятся 8 февраля, был перенесён. В расписании Министерства спорта отмечалось, что гонка пройдёт в 73 регионах страны.

«Лыжня России» организовывается ежегодно с 1982 года и является самым масштабным по числу участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием в мире.