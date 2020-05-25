В «Химках» оценили решение Евролиги не доигрывать сезон

https://static.news.ru/photo/b41149d0-9e7c-11ea-bf2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Евролига объявила о досрочном завершении сезона в понедельник, 25 мая. Генеральный директор баскетбольного клуба «Химки» Павел Астахов признался, что ожидал подобного решение лиги.

Мы, как клуб, были готовы к любому исходу, но так как не имеем постоянной лицензии, не могли участвовать в голосовании. Выбор в пользу завершения сезона представляется абсолютно логичным, потому что несмотря на то, что мы все как можно скорее хотим вернуться на баскетбольную площадку и в нормальную жизнь, вопрос безопасности всех игроков, тренеров, персонала клуба является приоритетом. И пока нет гарантии эпидемиологических служб, что ситуация нормализовалась, выходить на паркет — большой риск для всех нас, — сказал Астахов корреспонденту NEWS.ru.

По его словам, клуб получил официальное письмо от Евролиги, где сказано не только о завершении чемпионата, но и о выступлении команды в следующем году.

Мы получили решение, что остаёмся в Евролиге на следующий сезон, так что начнём готовиться. Сейчас, конечно, невозможно сказать, когда соберёмся, потому что мы видим существующие ограничения как в стране, так и у нас в Московской области. Как только они будут сняты, сразу приступим к подготовке, — добавил он.

Ранее NEWS.ru писал, что до официального сообщения президент Евролиги Жорди Бертомеу выступил с предложением досрочно завершить текущий спортивный сезон.