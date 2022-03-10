В Госдуме оценили решение шахматиста Романова выступать за Норвегию

Депутат Госдумы Светлана Журова оценила решение российского шахматиста-гроссмейстера Евгения Романова выступать за Норвегию. Она сочла это предательством, передаёт Metaratings.ru.

Это двойные стандарты, после этого его не будут считать русским? Я считаю, что если наши спортсмены уедут выступать за другие страны, то их не должны принимать, потому что они русские. Ко всем русским за границей жёсткое отношение, и вдруг у него всё будет хорошо? — сказала парламентарий.

По её мнению, менять гражданство — это предательство, а человека всё равно в другой стране не будут любить.

Ранее Международная федерация шахмат (FIDE) лишила шахматистов из России права выступать на турнирах под национальным флагом, а также отняла у РФ право принять шахматную олимпиаду, которая должна была состояться летом 2022 года.

В декабре прошлого года российский гроссмейстер Ян Непомнящий проиграл норвежцу Магнусу Карлсену в матче за звание чемпиона мира. Для победы норвежцу потребовалось 11 партий. Встреча прошла в Дубае.