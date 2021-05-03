В Федерации шашек отреагировали на победу россиянки на ЧМ

https://static.news.ru/photo/2a4b40f6-acc8-11eb-a045-96000091f725_660.jpg Тамара Тансыккужина Фото: warcaby.pl

Вице-президент Федерации шашек России Олег Дашков прокомментировал победу российской спортсменки Тамары Тансыккужиной в матче за мировую шашечную корону. В финальной серии она обыграла представительницу Польши Наталью Садовскую. Слова Дашкова приводит «Чемпионат».

Тамара — опытный боец. Такие нюансы она достойно переживает, собралась и победила. Конечно, тот инцидент с флагом повлиял, сказался на партии. Тогда она проиграла на ровном месте. Но смогла достойно ответить и выиграть, — сказал Дашков.

Тансыккужина стала семикратной чемпионкой мира по шашкам. Последнее первенство выдалось скандальным. По итогам девяти дней финала у соперниц был равный счёт 54:54. В таких ситуациях приходится играть тай-брейк до первого поражения. Финальный матч продлился больше 12 часов. В итоге в шестой партии тай-брейка победу одержала именно россиянка.

Этот чемпионат вызвал большую сенсацию среди в мировом сообществе.

Ранее 27 апреля во время поединка бывший президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий после часа игры подошёл к столу участниц и сначала убрал наклейку с именем представительницы России, затем унёс триколор. Спортсменка ненадолго отвлеклась, однако вскоре вернулась в игру, но уступила ту партию.

Сообщалось, что подобный поступок был связан со звонком бывшего министра спорта Витольда Баньки. Павлицкий объяснил, что польская сторона до последнего не предпринимала шагов относительно решения CAS по России. Однако, чтобы местная федерация не оказалась исключена из Всемирного антидопингового агентства (WADA), ему пришлось пойти на такой шаг прямо во время партии.