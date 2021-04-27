Российский флаг убрали со стола во время финала ЧМ по шашкам в Польше

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В Польше во время матча чемпионата мира по шашкам убрали российский флаг. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале Warcaby.

Российская спортсменка Тамара Тансыккужина во вторник, 27 апреля, встречалась с полькой Натальей Садовской.

На опубликованном ролике бывший президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий после часа игры подошёл к столу участниц и сначала убрал наклейку с именем представительницы России, затем унёс триколор. Спортсменка ненадолго отвлеклась, однако вскоре вернулась в игру.

Мне позвонили от имени бывшего министра спорта Витольда Баньки и попросили убрать со стола российский флаг, несмотря на то что партия продолжалась. Я не знал, как отреагирует Тамара, но мне необходимо было это сделать, — приводит слова Павлицкого «Чемпионат».

Экс-президент объяснил, что польская сторона не поступила «плохо», напротив, они до последнего не предпринимали никаких шагов относительно решения CAS по России. Тем не менее, Всемирная организация шашек (FMJD) оказалась под угрозой исключения из Всемирного антидопингового агентства (WADA).

По итогу Тансыккужина уступила Садовской. Заключительный матч состоится 3 мая.

После судебных антидопинговых разбирательств, CAS постановил отстранить спортсменов из РФ от участия в международных соревнованиях под национальным флагом до 16 декабря 2022 года. При этом санкции затронули Олимпийские игры 2020 года в Токио и 2022-го в Пекине, а также чемпионат мира по футболу в 2022 году в Катаре. РУСАДА обязали компенсировать судебные издержки, агентство заплатит $1,27 млн. Также в течение двух лет России запрещено подавать заявки (кроме тех, что уже поданы) на проведение международных соревнований. Первоначально Всемирное антидопинговое агентство WADA хотело отстранить РФ от всех международных турниров на четыре года.

Ранее сообщалось, прокуратура Швеции заявила о взломе российскими военными базы данных о шведских спортсменах в 2017 и 2018 годах. Более того, Главное разведывательное управление (ГРУ) России получило конфиденциальные данные об атлетах, включая информацию об их заболеваниях.