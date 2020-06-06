Умер трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Курт Томас

https://static.news.ru/photo/8d5a1d62-a8b8-11ea-ad82-fa163e074e61_660.jpg Курт Томас Фото: Добросовестное использование/wikipedia.org

Трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике американец Курт Томас скончался на 65-м году жизни.

Причиной смерти бывшего спортсмена стал инсульт, сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

Томас занял первое место на чемпионате мира в 1978 году и дважды завоёвывал золото на турнире в 1979 году. В честь него названы два гимнастических упражнения — «круги Томаса» и «сальто Томаса».

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что бывший нападающий московского хоккейного клуба «Динамо» Анатолий Белоножкин скончался на 74-м году жизни. Хоккеист умер 25 мая после продолжительной болезни. Клуб «Динамо» выразил глубокие соболезнования родным и близким.