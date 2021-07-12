Украинка Магучих объяснилась за очередное совместное фото с Ласицкене

Читайте нас в Google Новости

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих объяснилась за очередное совместное фото с россиянкой Марией Ласицкене. Снимок был сделан после финала «Бриллиантовой лиги» в Цюрихе. Своими мыслями украинка поделилась на странице в Instagram.

Скандал разгорелся, когда Магучих и Ласицкене сфотографировались вместе на Олимпиаде в Токио. Подобный жест украинской спортсменки был негативно воспринят на родине. После ОИ Магучих пришлось провести разъяснительную беседу с замминистра обороны Украины Анной Маяр.

Новое совместное фото спортсменок выложила в Instagram австралийка Элеанор Паттерсон. На снимке присутствуют все финалистки «Бриллиантовой лиги».

Ярослава объяснила очередную фотографию с россиянкой тем, что она была сделана по просьбе прыгуньи Камилы Лицвинко, которая завершает свою карьеру. Спортсменка хотела запечатлеть воспоминания об этом.

Также украинская легкоатлетка опровергла «объятия» с Ласицкене. Многие решили, что на плече у украинки рука российской спортсменки.

И теперь кульминация : обнимает меня не Мария, а Никола МакДермотт, представительница Австралии. Будьте внимательнее, пожалуйста, — написала спортсменка.

На турнире «Бриллиантовая лига» Мария Ласицкене заняла первое место, Магучих — второе.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский вручил ордена призёрам Олимпиады-2020 в Токио.