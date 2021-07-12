Украинка Магучих объяснилась за очередное совместное фото с Ласицкене
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
11:07, 10 сентября 2021
Ярослава МагучихФото: rosya_dp/instagram.com
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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих объяснилась за очередное совместное фото с россиянкой Марией Ласицкене. Снимок был сделан после финала «Бриллиантовой лиги» в Цюрихе. Своими мыслями украинка поделилась на странице в Instagram.
Скандал разгорелся, когда Магучих и Ласицкене сфотографировались вместе на Олимпиаде в Токио. Подобный жест украинской спортсменки был негативно воспринят на родине. После ОИ Магучих пришлось провести разъяснительную беседу с замминистра обороны Украины Анной Маяр.
Новое совместное фото спортсменок выложила в Instagram австралийка Элеанор Паттерсон. На снимке присутствуют все финалистки «Бриллиантовой лиги».