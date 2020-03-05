https://static.news.ru/photo/9d76f228-5ed1-11ea-8d28-fa163e074e61_660.jpg Фото: PhilippeGilbert/twitter.com

Международный союз велосипедистов (UCI) после совещания с организаторами гонок и спортсменами принял решение пока не отменять соревнования из-за вспышки коронавируса.

Решение об отмене будет приниматься органами здравоохранения соответствующих регионов в зависимости от развития ситуации в каждой конкретной местности, и выявления различных факторов риска, — говорится в пресс-релизе UCI.

Кроме того, UCI решил, что в тех велогонках, которые будут проводиться, организаторы должны принять определённые меры безопасности, чтобы свести к минимуму риск распространения коронавируса. Помимо этого, если организаторам велогонок потребуется по решению властей отказать какой-либо команде или командам в участии в гонке по уважительным причинам, они должны незамедлительно информировать об этом UCI.

В Италии приостановлены спортивные мероприятия на 30 дней из-за ситуации с распространением коронавируса. Таким образом, могут быть отменены профессиональные гонки: «Страде Бьянке», «Гран-при Индустрия & Артиджанато», «Тиррено — Адриатико», «Милан — Сан-Ремо», «Трофео Альфредо Бинды», «Коппи-Бартали», «Джиро ди Сицилия».

Между тем, компания-организатор всех крупных профессиональных велогонок в Италии RCS Sport сообщила, что любительская гонка «Гран Фондо Страде Бьянки», запланированная на 8 марта, отменятся.

Ранее две велокоманды Мирового тура отказались от гонок из-за коронавируса, писал NEWS.ru.