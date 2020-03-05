https://static.news.ru/photo/8386bc7c-5ec7-11ea-bef8-fa163e074e61_660.jpg Велокоманда «Астана» Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Казахстанская велокоманда Мирового тура «Астана» (Astana Pro Team) из-за вспышки коронавируса снялась с гонок.

Начиная с сегодняшнего дня (5 марта) и до 20 марта команда не будет участвовать ни в каких соревнованиях. Это решение было принято после тщательного рассмотрения вопроса менеджментом и докторами команды, — говорится в сообщении пресс-службы команды.

Данная мера, как отмечается в сообщении, позволит защитить здоровье гонщиков и персонала. Таким образом, Astana Pro Team не выступит в гонках «Страде Бьянке», «Париж — Ницца» и «Тиррено — Адриатико».

Также от участия в велогонках до 23 марта, когда стартует «Вуэльта Каталония», отказалась британская «Инеос» (Ineos).

Мы приняли такое решение, учитывая исключительные обстоятельства, в которых оказались. Это трагическая новость о Николя Портале (скончался от остановки сердца — прим. NEWS.ru), а также весьма неопределённая ситуация с коронавирусом, — говорится в пресс-релизе.

Команда не примет участие в «Страде Бьянке», «Париж — Ницца» и «Тиррено — Адриатико», «Милан-Сан Ремо», «Нокере-Кёрсе» и «Бредене-Коксейде Классик».

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