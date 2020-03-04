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Механик российской гоночной команды Дмитрий Филиппович рассказал, как его коллег врачи ОАЭ забирали в больницу из-за коронавируса. У него самого тест на эту инфекцию дал положительный результат.

Спортсмены велокоманды «Газпром-РусВело» участвовали в гонке «Тур ОАЭ — 2020». Они не жаловались на самочувствие. Однако у одного из членов команды — Игоря Боева — были симптомы легкой простуды.

Первый тест мы сдали еще тогда, когда нас в 4 утра разбудили и устроили проверку всем командам. Наутро после этого у нас сразу забрали одного человека — это был массажист Сергей Пакура. У Игоря Боева в тот момент была какая-то простудка, лёгкая температура, но его тогда не взяли. Однако на следующий день пришли увозить и Боева, — рассказал Филиппович «Газете.ру».

Ещё спустя сутки в больницу положили его самого и итальянского гонщика Чима Имерио.

Ранее организаторы велогонки «Тур ОАЭ» отменили последние два этапа многодневки из-за коронавируса. Сообщалось, что командам Сofidis, Solutions Credits, Groupama — FDJ и российской Gazprom-RusVelo («Газпром-РусВело») запретили покидать страну, все остальные уехали из Абу-Даби.

Случаи заболевания коронавирусом во время гонки в ОАЭ были выявлены у граждан Италии, входящих в состав персонала одной из велокоманд, писал NEWS.ru. На Апеннинский полуостров, как и в другие регионы мира, вирус пришёл из Китая, где зародился в городе Ухань в декабре 2019 года. Сейчас число заболевших по всему миру перевалило за 95 тысяч человек. От болезни умерли 3,2 тысячи пациентов, выздороветь удалось более 53 тысячам.