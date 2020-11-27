Тёмная лошадка: как Мишин уделал Тутберидзе и Плющенко

Мы настолько сильно были увлечены противостоянием Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко, которые после громких летних трансферов Александры Трусовой и Алёны Косторной стали главными персонами в отечественном фигурном катании, что напрочь забыли о таких влиятельных наставниках, как Алексей Мишин. Впрочем, «профессор» достойно напомнил о себе. Алексей Николаевич со своими подопечными захватил пьедесталы Гран-при России, тем самым оставив своих популярных коллег с их лидерами далеко позади. Почему «профессор» уже сейчас не уступает Тутберидзе и Ко, что этому способствовало и сможет ли он сохранить поднятую им самим же планку до конца сезона, размышляет NEWS.ru.

Удачные выступления

Гран-при России по фигурному катанию стал настоящим триумфом Алексея Николаевича. Мало того, что Михаил Коляда принёс победу в мужской дисциплине (этот результат можно было спрогнозировать), так ещё в женских соревнованиях два из трёх призовых места ушли ученицам Мишина: сенсационная победа Елизаветы Туктамышевой и не менее сенсационное третье место Анастасии Гуляковой.

Да, подобный результат у женщин во многом является следствием грубых ошибок основных соперниц (Трусова провалила произвольный номер), с одной стороны, и отсутствием других сильнейших фигуристок на соревнованиях (Щербакова и Медведева не смогли принять участие в Гран-при из-за болезни) — с другой. Однако это нисколько не умаляет заслуг как самих учениц Мишина, так и всего тренерского штаба. Алексей Николаевич сумел подвести своих фигуристок к Гран-при в оптимальном физическом и психологическом состоянии, чтобы при возникновении подобных удачных возможностей в виде провала Трусовой, они могли за них зацепиться и выжать максимум. Поверьте, не все умеют распоряжаться подобными подарками судьбы. У той же Трусовой в отсутствии Щербаковой была возможность в энергосберегающем режиме выиграть Гран-при, но что произошло в итоге, вы знаете сами.

Впрочем, не только за счёт отличного результата на Гран-при Мишин заявил о себе. Его ученики на прошедших этапах Кубка России были также на лидирующих позициях. В Сочи Коляда занял первое место, а Туктамышева — третье. И это не всё. Мини-сенсацию сотворил ещё один ученик «профессора» — Евгений Семененко, выиграв казанский этап Кубка страны. Если собрать все медали воедино, то получится четыре золота и две бронзы. Лучше результат только у «Ангелов Плющенко» (и то по золотым медалям они идут вровень).

Елизавета Туктамышева Артур Лебедев/РИА Новости

Коляда и отличная техника

Если говорить о том, за счёт чего Алексею Машину удалось вырваться в лидеры нынешнего сезона, то первое, на что необходимо обратить внимание, это Михаил Коляда. Его переход из группы Валентины Чеботарёвой к Алексею Мишину затерялся в громких трансферах нынешнего межсезонья. Однако теперь, по прошествии ряда соревнований, мы можем с уверенностью заявить, что Коляда — это пока единственный фигурист, которому смена прописки на все сто процентов пошла на пользу.

Последние сезоны Коляды представляли собой нескончаемый клубок проблем: друг за другом сменяющиеся неудачные выступления, травмы (прошлый сезон вообще полностью пропустил). Порой казалось, что один из талантливых фигуристов последнего времени так и не сможет проявить себя в полной мере. Но в этом сезоне многое изменилось. И изменениям этим способствовал как раз переход к Мишину. Несмотря на небольшой период сотрудничества, плоды работы этого тандема видны уже сейчас. И проявляется это не только в более уверенном катании, чётких движениях, воздушных прыжках, но и в результатах. Две победы на старте, одна из которых на таком серьёзном соревновании, как Гран-при России, после столь продолжительного застоя — очень хороший результат. Без каких-либо сомнений в настоящий момент Коляда — главный козырь команды Мишина.

Михаил Коляда Александр Вильф/РИА Новости

Впрочем, в тренерских способностях Мишина сомневаться не приходится уже очень давно. Особенно силён «профессор» в технической части. И по сей день прыжки его фигуристов считаются одними из лучших. Алексей Николаевич не просто доводит до совершенства имеющийся арсенал прыжков, но и внедряет четверные прыжки там, где это казалось невозможным. Его 22-летняя подопечная Елизавета Туктамышева в прошлом сезоне освоила четверной тулуп. Ранее казалось, что такое подвластно только маленьким, тоненьким девочкам, но оказалось, что это не так. Научив Лизу четверному, Мишин в очередной раз закрепил за собой звание сильнейшего тренера.

Однако не стоит думать, что только после того как Лиза освоила четверной тулуп, они с её тренером приблизились к светилам сложного контента. У Туктамышевой уже давно далеко не самая слабая в техническом отношении программа. И нынешний сезон является важным тому подтверждением.

На прошедшем этапе Гран-при она обогнала действующую чемпионку Европы Алёны Косторную за счёт своего фирменного тройного акселя. Императрица фигурного катания в двух программах (короткой и произвольной) исполнила целых три трикселя (один в каскаде). Косторная за весь сезон не выполнила ни одного. Но ладно Косторная, она только набирает форму, ей (как будто) всё равно, у неё глобальные цели на будущее — ладно. Но даже если взять Щербакову — нынешнего лидера команды Этери Тутберидзе — и сопоставить её контент с контентом Туктамышевой, то можно заметить, что у Ани в программах в этом сезоне мелькает только один прыжок категории ультра-си (четверной флип), у Лизы — три. Понятное дело, что у Туктамышевой есть большое количество своих недостатков, да и у Щербаковой совсем другой предел возможностей. Однако на данном этапе мы прекрасно видим, что 23-летняя ученица Мишина нисколько не уступает 16-летней ученице Тутберидзе в техническом плане.

Елизавета Туктамышева Александр Вильф/РИА Новости

Нужен четверной

Нет сомнений в том, что в этом сезоне Коляда ещё поборется за серьёзные награды. Именно в его лице Мишин может рассчитывать на медали и призовые места. Что же касается девочек, то результаты Елизаветы Туктамышевой и Анастасии Гуляковой на Гран-при России — это всё-таки временный прорыв, которому способствовали определённые обстоятельства. Сможет ли подопечная Мишина Елизавета Туктамышева добиться такого же успеха на чемпионате России — очень большой вопрос. Впрочем, шанс есть. Если Лизе удастся к главному турниру страны усложнить техническую часть программы, включив в произвольный номер четверной прыжок, то претендовать на место на пьедестале она точно будет способна.

Лизе стоит приложить для этого все усилия. Пьедестал чемпионата России окончательно закрепит за ней звание императрицы фигурного катания, а за Мишиным статус лучшего тренера страны.