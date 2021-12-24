Тутберидзе: могу посмотреть на ребёнка и сказать: «Пошёл вон»

Прославленный российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе призналась, что может отстранить ребёнка от тренировки в любой момент. Как сказала наставница в эфире Первого канала, родители молодого спортсмена должны с пониманием относиться к этому.

Естественно, родитель всегда встаёт на сторону ребёнка. И он должен вставать, кто ещё. Но он должен понимать, что любая критика, и вот я могу через три — пять минут посмотреть на ребёнка и сказать: «Всё, пошёл вон!» Может, я могу пожертвовать вот этой его тренировкой во благо всех остальных, — сказала Тутберидзе.

По её словам, ей может не понравится отношение молодого фигуриста к тренировке и в таком случае она может принять решение об отстранении его от тренировки. И в этом случае родители должны спокойно отнестись к этому и «дома воспитывать ребёнка».

Тутберидзе известна по работе с такими известными фигуристками, как олимпийская чемпионка Алина Загитова, двукратная серебряная медалистка Игр в Пхёнчхане Евгения Медведева, победительница Олимпиады в Сочи в командных соревнованиях Юлия Липницкая и другими.

Ранее Тутберидзе заявила, что не представляет, как состоявшиеся фигуристки Камила Валиева, Дарья Усачёва и Майя Хромых выступали бы сейчас в юниорах. По её мнению, повышение возрастного ценза — это «убийство малолетних».