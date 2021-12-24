«Это убийство малолетних»: Тутберидзе о повышении возрастного ценза

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе в эфире Первого канала заявила, что не представляет, как состоявшиеся фигуристки Камила Валиева, Дарья Усачёва и Майя Хромых выступали бы сейчас в юниорах. По её мнению, повышение возрастного ценза — это «убийство малолетних».

Девочки, которые только сейчас вышли из юниоров — Майя Хромых, Дарья Усачёва, Камила Валиева. Представляете, вот эти девушки катались бы на равных с детьми. А они уже девушки, они уже сформировавшиеся такие девушки. И они бы выходили на равных катались. Вот это, мне кажется, убийство малолетних, — сказала Тутберидзе.

Тренер недоумевает, почему ранее — когда выступала американка Тара Липински, когда в 13 лет на чемпионате России дебютировала Аделина Сотникова, — никто не задавался вопросами возраста фигуристок.

Ранее сообщалось, что российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе не смогла сдержать слёз в эфире Первого канала, рассказывая о заболевании дочери Дианы Дэвис. В детстве у спортсменки диагностировали нейросенсорную тугоухость, вызванную неправильно назначенными антибиотиками.