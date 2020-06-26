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Туктамышева составила список планов на жизнь

19:25, 26 июня 2020
Елизавета Туктамышева Елизавета Туктамышева Фото: liza_tuktik/instagram.com

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева опубликовала в своём Instаgram список из шести пунктов, которые она хотела бы выполнить за свою жизнь.

Спортсменка рассказала, что хотела прыгнуть с парашютом, выучить итальянский язык, увидеть китов в океане, сходить на концерт любимого исполнителя, выпустить свою собственную коллекцию одежды и отправиться в путешествие по Африке.

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ÐÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ Elizaveta Tuktamysheva (@liza_tuktik)

Ранее Елизавета Туктамышева показала своим подписчикам, как отдыхает вместе с ещё одной российской фигуристкой, Софьей Самодуровой, в Ленинградской области. Кроме того, подписчики спортсменки посоветовали ей сняться в порно. Такие предложения поступили после того, как девушка опубликовала видеоролик, на котором она исполняет зажигательный танец в своей квартире.

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