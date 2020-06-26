Туктамышева составила список планов на жизнь

https://static.news.ru/photo/e09a9ec2-b7ca-11ea-8763-fa163e074e61_660.jpg Елизавета Туктамышева Фото: liza_tuktik/instagram.com

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева опубликовала в своём Instаgram список из шести пунктов, которые она хотела бы выполнить за свою жизнь.

Спортсменка рассказала, что хотела прыгнуть с парашютом, выучить итальянский язык, увидеть китов в океане, сходить на концерт любимого исполнителя, выпустить свою собственную коллекцию одежды и отправиться в путешествие по Африке.

Ранее Елизавета Туктамышева показала своим подписчикам, как отдыхает вместе с ещё одной российской фигуристкой, Софьей Самодуровой, в Ленинградской области. Кроме того, подписчики спортсменки посоветовали ей сняться в порно. Такие предложения поступили после того, как девушка опубликовала видеоролик, на котором она исполняет зажигательный танец в своей квартире.