Туктамышева порадовалась событию, которого ждала девять месяцев

Однако фанаты, которые внимательно следят за карьерой фигуристки, сразу поняли о чём идёт речь: «Брекеты? Красотка», «Зубки красивые, ровненькие! Класс! Солнышко», «С избавлением от зубной пытки, Лиз», «Улыбка стала еще очаровательнее», «Лиз, теперь все орехи твои!».
В сторис соцсети спортсменка добавила, что поначалу будет «улыбаться как идиот».
Ранее NEWS.ru сообщал, что Елизавета Туктамышева приняла участие в челлендже, который проходит в социальных сетях, сделав фото с подушкой. Она подписала снимок фразой, в которой объяснила, что на третьей неделе карантина подушка ей оказалась маловатой, и надежда теперь — на одеяло.