Туктамышева порадовалась событию, которого ждала девять месяцев

https://static.news.ru/photo/f78e25a6-8366-11ea-8049-fa163e074e61_660.jpg Елизавета Туктамышева Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева поделилась с подписчиками в соцсети радостным для себя событием.

Детки, сегодня супердень! Ждала его почти 9 месяцев, как думаете почему? — таким вопросом спортсменка сопроводила снимок, опубликованный в Instagram.

Наиболее наивные поклонники посчитали, что речь идёт о беременности: «Молодец, сын или дочь?», «Ну, если 9 месяцев, то ответ простой».

Однако фанаты, которые внимательно следят за карьерой фигуристки, сразу поняли о чём идёт речь: «Брекеты? Красотка», «Зубки красивые, ровненькие! Класс! Солнышко», «С избавлением от зубной пытки, Лиз», «Улыбка стала еще очаровательнее», «Лиз, теперь все орехи твои!».

В сторис соцсети спортсменка добавила, что поначалу будет «улыбаться как идиот».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Елизавета Туктамышева приняла участие в челлендже, который проходит в социальных сетях, сделав фото с подушкой. Она подписала снимок фразой, в которой объяснила, что на третьей неделе карантина подушка ей оказалась маловатой, и надежда теперь — на одеяло.