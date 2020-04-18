Фигуристка Туктамышева опубликовала обнажённое фото с подушкой

https://static.news.ru/photo/efcb9246-817b-11ea-8d96-fa163e074e61_660.jpg Елизавета Туктамышева Фото: liza_tuktik/instagram.com

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева приняла участие в челлендже, который проходит в социальных сетях, сделав фото с подушкой.

Третья неделя карантина. Подушка уже маловата, надежда на одеяло, — подписала фигуристка фотографию, которую она опубликовала в Instagram.

Ранее NEWS.ru писал, что Туктамышева рассказала, чем в плане финансов отличаются ледовые шоу от официальных соревнований. По её словам, выгоднее быть участником шоу, «прибыль будет всегда». Спортсмены, выступающие только в международных турнирах, могут рассчитывать лишь на зарплату и деньги за призовые места. При этом если российский фигурист не становится медалистом, то жить приходится на 50–60 тысяч рублей в месяц.