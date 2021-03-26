Трусова заявила, что не собирается уходить от Плющенко

https://static.news.ru/photo/a977094a-8e6f-11eb-8895-96000091f725_660.jpg Александра Трусова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская фигуристка Александра Трусова заверила, что не собирается отказываться от сотрудничества с Евгением Плющенко, к которому перешла в начале сезона, из-за неудачного выступления на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).

Пока ничего не собираюсь менять, всё меня устраивает, — передаёт слова Трусовой РИА Новости.

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит в шведском Стокгольме. Произвольная программа в мужских соревнованиях состоится 27 марта. Начало соревнований в 13:00 по московскому времени.

Ранее NEWS.ru писал, что американский спортивный журналист Филипп Херш заподозрил тренера Этери Тутберидзе в злорадстве после провала короткой программы бывшей ученицы Александры Трусовой на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция).