Тренер Тарасова помогает Медведевой с короткой программой в Москве

https://static.news.ru/photo/f52d3868-cc06-11ea-92c3-fa163e074e61_660.jpg Евгения Медведева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В работе над короткой программой в столице фигуристке Евгении Медведевой помогает заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Дело в том, что из-за закрытия границ в связи с пандемией коронавируса Евгения, которая на постоянной основе работает с канадским наставником Брайаном Орсером в Торонто, сейчас находится в Москве.

Связываемся с Женей три-четыре раза в неделю. Она сейчас находится в Москве, сегодня у неё должна быть тренировка с Татьяной Тарасовой. Они вместе работают над короткой программой. Я помогаю Медведевой с техникой, а Трейси Уилсон шлифует все элементы в целом. Это работает! Мне даже нравится такая работа. Меня никто не отвлекает, я концентрируюсь только на Жене, а ей остаётся лишь слушать меня по телефону и тренироваться, — отметил Орсер во время прямого эфира в аккаунте SkatingPj в Instagram .

Евгения начала тренироваться в российской столице в начале июля. До этого сообщалось, что Медведева тренируется на катке ЦСКА (Москва) под руководством Елены Буяновой.

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Медведева, которая живёт и тренируется в Канаде под руководством Брайана Орсера, и Алина Загитова вошли в состав сборной России на следующий сезон. Состав на сезон-2020/21 был утверждён исполкомом Федерации фигурного катания на коньках России.

Как писал NEWS.ru, ранее Медведева написала большой и трогательный пост в Instagram о самоубийстве своей коллеги Екатерины Александровской.