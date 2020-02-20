Тренер женской сборной России по стрельбе Леонид Гурьев прокомментировал ошибки в одиночной смешанной эстафете Ларисы Куклиной.
Первые выстрелы на лёжке у неё прошли с большим отрывом на четыре и пять часов. Всю стрельбу сдуло влево, хотя сегодня мы попробовали патрон «Олимп» на ветер, но он ветер тоже не держит. Стоя Лариса взяла два запасных, это была не её стрельба. Погода каждый день однотипная, проблем с пристрелкой нет. Она не сориентировалась и не сделала два щелчка влево, — рассказал Гурьев спецкору NEWS.ru.
Также тренер сказал, что Кристина Резцова неплохо выглядела на тренировках, но от начала до конца бегут все сильнейшие в команде, поэтому в гонки её не поставили.
Как сообщал NEWS.ru, россияне заняли седьмое место в одиночной смешанной эстафете.
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