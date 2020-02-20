Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Российский биатлонист Матвей Елисеев поделился впечатлениями от одиночной смешанной эстафеты на чемпионате мира в итальянском Антхольце, по итогам которой он вместе с Ларисой Куклиной занял седьмое место, проиграв победителям — норвежцам — 1 минуту и 0,5 секунды.

Мы можем выступать сильнее. Я должен прибавить в скорострельности, но сейчас я могу либо качественно стрелять, либо быстро. Раньше я стрелял хуже, но быстрее. Насчёт участия в эстафете нисколько не...