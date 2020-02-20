https://static.news.ru/photo/6ab16802-53f3-11ea-82c8-fa163e074e61_660.jpg Лариса Куклина Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Российский дуэт Лариса Куклина — Матвей Елисеев занял седьмое место в одиночной смешанной эстафете, прошедшей на чемпионате мира в итальянском Антхольце.

Победителями в этом виде программы стали норвежцы Йоханнес Бё и Марта Рёйселанн, финишировавшие спустя 34 минуты 19,9 секунды (0 штрафных кругов + 6 дополнительных патронов). Вторыми с отставанием в 17,6 секунды стали представители Германии Эрик Лессер и Франциска Пройсс (0+5), третьими — французы Эмильян Жаклен и Анаис Бескон (29,8 секунды, 0+4).

Отставание россиян от лидеров гонки составило 1 минуту и 0,5 секунды, при этом наши биатлонисты так же, как и норвежцы, использовали шесть дополнительных патронов.

Никита Поршнев стал лучшим из россиян в индивидуальной гонке на чемпионате мира по биатлону в Италии, писал ранее NEWS.ru.