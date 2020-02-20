Российский дуэт Лариса Куклина — Матвей Елисеев занял седьмое место в одиночной смешанной эстафете, прошедшей на чемпионате мира в итальянском Антхольце.
Победителями в этом виде программы стали норвежцы Йоханнес Бё и Марта Рёйселанн, финишировавшие спустя 34 минуты 19,9 секунды (0 штрафных кругов + 6 дополнительных патронов). Вторыми с отставанием в 17,6 секунды стали представители Германии Эрик Лессер и Франциска Пройсс (0+5), третьими — французы Эмильян Жаклен и Анаис Бескон (29,8 секунды, 0+4).
Отставание россиян от лидеров гонки составило 1 минуту и 0,5 секунды, при этом наши биатлонисты так же, как и норвежцы, использовали шесть дополнительных патронов.
Никита Поршнев стал лучшим из россиян в индивидуальной гонке на чемпионате мира по биатлону в Италии, писал ранее NEWS.ru.
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