Тренер мужской сборной разочарован качеством стрельбы биатлонистов

https://static.news.ru/photo/bfc37bd2-24e5-11eb-8e15-fa163e074e61_660.jpg Юрий Каминский Фото: biathlonrus.com

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский прокомментировал итоги контрольных тренировок команды на сборе в Ханты-Мансийске и прогресс Евгения Гараничева.

Результаты меня не удивили, так как я нахожусь в составе команды. Разве что Эдуард Латыпов отличился со «знаком минус» в плане стрельбы. Но и у этого есть закономерности, потому что мы стреляем на новом ритме, у него не всегда получается, — рассказал Каминский в интервью NEWS.ru.

Также наставник объяснил, почему Евгений Гараничев на этих стартах смотрелся лучше, чем на контрольных тренировках летом и осенью.

У нас в команде два спортсмена, Кирилл Стрельцов и Евгений Гараничев, на которых не стоит ориентироваться по летним стартам. На лыжах у них и получились иные результаты. Евгению мы также скорректировали технику, хотя поначалу это не давало результата. Нужно было прикататься, почувствовать движения своими. Поэтому скорость поначалу упала, а положительные изменения пришли позже, но было приятно, что он справился, — отметил Каминский.

Как сообщал NEWS.ru, биатлонист из Башкирии Антон Бабиков с одним промахом одержал победу в контрольном масс-старте сборной России в Ханты-Мансийске, по итогам которого будет сформирован состав команды на декабрьские этапы Кубка мира.