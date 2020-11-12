Биатлонист Бабиков выиграл масс-старт на сборе в Ханты-Мансийске

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Выступающие в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) получат возможность поехать на Олимпийские игры 2021 года в Токио. Об этом на пресс-конференции заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Получили хорошие новости сегодня. Комиссар НБА достиг согласия с ассоциацией игроков, что новый сезон начнётся 22 декабря. Это позволит лучшим баскетболистам мира сыграть на Олимпиаде в Токио. Этого хотели и...