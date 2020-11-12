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Биатлонист Бабиков выиграл масс-старт на сборе в Ханты-Мансийске

10:22, 12 ноября 2020 13
Антон Бабиков Антон Бабиков Фото: Антон Бабиков/facebook.com

Биатлонист из Башкортостана Антон Бабиков с одним промахом одержал победу в контрольном масс-старте сборной России в Ханты-Мансийске, по итогам которой будет сформирован состав команды на декабрьские этапы Кубка мира.

Бабиков допустил один промах и опередил финишировавшего вторым с двумя кругами штрафа Евгения Гараничева из Тюменской области. Замкнул тройку лучших югорчанин Пётр Пащенко.

Как сообщал NEWS.ru, ранее победу в 10-километровом спринте одержал тюменец Евгений Гараничев, допустивший один промах и показавший результат 24.40 минут.

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