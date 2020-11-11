Биатлонист Гараничев выиграл контрольную тренировку сборной России

https://static.news.ru/photo/35a53730-23f3-11eb-aca1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Наталья Горшкова/РИА Новости

На сборе в Ханты-Мансийске прошла первая из двух контрольных тренировок мужской сборной России, по результатам которых будет окончательно сформирован состав команды на Кубок мира. Победу в 10-километровом спринте одержал тюменец Евгений Гараничев, допустивший один промах и показавший результат 24.40 минут.

Второе место занял с отставанием в одну секунду от победителя Пётр Пащенко. Югорчанин был точен на обоих рубежах. Третье место с отставанием от победителя в 14 секунд поделили башкирские биатлонисты Эдуард Латыпов и Антон Бабиков.

Как писал NEWS.ru, биатлонистка Екатерина Носкова на несколько часов застряла в лифте. Об этом спортсменка сообщила в своём Instagram.