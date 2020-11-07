Биатлонистка Носкова провела в лифте два часа

Биатлонистка Екатерина Носкова на несколько часов застряла в лифте. Об этом спортсменка сообщила в своём Instagram.
А вы когда-нибудь застревали в лифте? —
написалаНоскова в сторис.
Вызволить девушку удалось только через два часа.
Носкова является трёхкратной чемпионкой зимней Универсиады — 2019, проходившей в Красноярске. Она также является чемпионкой России 2018 года в суперспринте.
Ранее NEWS.ru писал, что футболисты «Пари Сен-Жермен» оказались в довольно неловкой ситуации перед матчем Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг».
Так, защитник парижан Левен Курзава сообщил в своей социальной сети, что половина команды застряла в лифте отеля в Германии.