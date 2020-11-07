Биатлонистка Носкова провела в лифте два часа

https://static.news.ru/photo/7045633e-20ff-11eb-87f3-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Носкова Фото: katerishaaaa/instagram.com

Биатлонистка Екатерина Носкова на несколько часов застряла в лифте. Об этом спортсменка сообщила в своём Instagram.

А вы когда-нибудь застревали в лифте? — написала Носкова в сторис.

Вызволить девушку удалось только через два часа.

Носкова является трёхкратной чемпионкой зимней Универсиады — 2019, проходившей в Красноярске. Она также является чемпионкой России 2018 года в суперспринте.

Ранее NEWS.ru писал, что футболисты «Пари Сен-Жермен» оказались в довольно неловкой ситуации перед матчем Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг».

Так, защитник парижан Левен Курзава сообщил в своей социальной сети, что половина команды застряла в лифте отеля в Германии.