Трефилов: пандемия у нас будет ещё очень долго

Главный тренер женского гандбольного клуба «Кубань» Евгений Трефилов считает, что пандемия инфекции коронавируса в России продлится долгое время.
Боюсь, что с такими темпами распространения этой заразы пандемия у нас ещё будет очень долго. Как бы мы все ни переболели. Иногда я с содроганием думаю, что будет дальше. Родился первый внук, как он будет жить, как дети будут дальше? Мы-то захватили самое счастливое время, — сказал Трефилов корреспонденту NEWS.ru.
По данным на 27 апреля, в России зафиксировано 87 147 случаев коронавирусной инфекции (+ 6198 за последние сутки), выздоровели 7346 человек (+579 за последние сутки), умерли 794 человека (+50 за последние сутки).
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