Трефилов: пандемия у нас будет ещё очень долго

Боюсь, что с такими темпами распространения этой заразы пандемия у нас ещё будет очень долго. Как бы мы все ни переболели. Иногда я с содроганием думаю, что будет дальше. Родился первый внук, как он будет жить, как дети будут дальше? Мы-то захватили самое счастливое время, — сказал Трефилов корреспонденту NEWS.ru.