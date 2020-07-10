Тихонов назвал единственного кандидата на пост президента СБР «сорняком»

https://static.news.ru/photo/ab95a144-c289-11ea-a60c-fa163e074e61_660.jpg Александр Тихонов Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Бывший вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Александр Тихонов назвал единственного кандидата на пост главы Союза биатлонистов России Виктора Майгурова «прохвостом и мошенником». Также он считает, что Владимира Драчёва специально принудили уйти с поста главы СБР в его пользу.

Драчёв сейчас врёт, что он очень много сделал на посту президента СБР. Я удивляюсь одному — имея статус депутата Государственной Думы, куда там смотрят? Он врёт как сивый мерен. Развалено всё — более миллиона евро долг, неоплаченные гостиницы, штрафы за допинговые дела, ещё не известно, чем закончится всё это. То есть ложь погоняет ложью. Они оба недостойны. Надо Министерству спорта дать права. Я уверен, Драчёва принудили покинуть пост в пользу Майгурова. Завтра пройдёт конференция, и всё вскроется, — сказал Тихонов корреспонденту NEWS.ru.

По его словам они «оба прохвосты», а Майгуров разваливал российский биатлон на протяжении 12 лет.

Оба прохвосты! 12 лет происходит развал российского биатлона. Больше всех к этому имеет отношение Майгуров. Он после завершения спортивной карьеры болтался на посту министра спорта Ханты-Мансийского Автономного округа с поддельным дипломом. Все 12 лет! Мы роемся в его прошлом — ни одного положительного момента! В каких он только ролях не был, а на посту первого вице-президента Международной федерации напоганил, — добавил он.

Тихонов отметил, что слова Майгурова о хороших отношениях с членами Исполкома Международной федерации — это абсолютное враньё.

9 июля мне звонил первый вице-президент и процитировал то, что сказал Майгурову: «Виктор, если ты станешь президентом российского биатлона, это не есть хорошо». Все прекрасно знают, что он и Кущенко ублажали бывшего президента Международной федерации, накрывая столы, тратя огромные деньги Прохорова. И вместо благодарностей Прохоров получил позор, за что федерация была исключена из Международного Союза биатлонистов, и восстановление стоит под большим вопросом. Это всё работа той команды, — утверждает он.

Тихонов уверяет, что Майгуров — мошенник, на которого было заведено уголовное дело из-за поддельного диплома.

Губернатор округа тогда не дал шума делу, у нас же так принято. Мы изгнаны отовсюду. Если мы каждый год раньше имели финал Кубка мира, за что бились все страны, чемпионаты мира, летний биатлон, то сейчас нет ничего. Который год продолжается развал. Я не могу понять наши верха, я думаю, за такой популярный вид спорта пора и президенту страны почесать затылок, — сказал он.

Четырёхкратный олимпийский чемпион отметил, что на данный момент «никто не хочет с нами работать, никто не хочет быть спонсором».

Я предлагал кандидатуру Димы Васильева, который построил хороший комплекс, является двукратным олимпийским чемпионом, разумный человек, но он не нашёл спонсоров. Вот нормального человека некому поддержать. А мошенника поддерживают мошенники! Это прям здорово. Майгуров и Ко — это сорняки. В Советском Союзе их бы давно всех пересадили. Они нагло врут, занимая серьёзные правительственные посты. Уже народ отворачивается. Биатлонный мир перестал всех (россиян) уважать от мало до велика, — заключил он.

Ранее СБР объявил о снятии Драчёва с поста президента организации. По словам теперь уже бывшего главы, дополнительная нагрузка в Госдуме не позволит полноценно сосредоточиться на работе в российском биатлоне. Он также отметил, что готов консультировать преемника и его команду специалистов, писал NEWS.ru.