Почему президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв должен подать в отставку, а его заместитель Алексей Нуждов не станет ему достойной заменой, в чём оплошность Анфисы Резцовой, кто творцы победы Александра Логинова, в чём ошибки Матвея Елисеева — в эксклюзивном интервью NEWS.ru четырёхкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова

— Две медали Александра Логинова могут служить оправданием для работы Союза биатлонистов России и тренерского штаба в этом сезоне?

— Оправдания ни руководству, ни тренерскому штабу нет. Глядя на то, как выглядит Елисеев, могу сказать, что он не должен проигрывать ни Саше Логинову, ни другим лидерам. Он способен бороться за тройку, а не стоять. Если тренерский состав считает, что они правы, то это большое заблуждение. Они абсолютно ничего не хотят воспринимать. Я честно сказал Хованцеву: «Толя, ты взялся не за своё дело». Он мне в ответ сказал: «А вы с Димой Васильевым хоть раз приехали в команду?».

— А почему он сказал это именно вам с Васильевым?

— Потому что мы критикуем больше всех, а я ему сказал, что это не критика, а анализ. Вся эта бодяга длится второй сезон. Именно Васильев командировал Касперовича к Логинову на чемпионат мира. Союз биатлонистов не имеет к нему абсолютно никакого отношения.

Александр Логинов Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

— Касперович приехал за счёт федерации биатлона Санкт-Петербурга, а не СБР?

— Да, именно так. Они ему даже аккредитацию не сделали, а ему дала её Украина. У нас прекрасные отношения сложились с украинской, белорусской и казахстанской командами. Александр Никифоров приехал из Новосибирска и получил аккредитацию Казахстана. Вот так у нас работает Союз биатлонистов России. Это просто караул.

— А как относитесь к тому, что Максима Кугаевского, у которого три спортсмена представляют сборную России на чемпионате мира, тоже не аккредитовали?

— Я немножко не соглашусь с ним в том, что его спортсмены на чемпионате мира не показывают тех результатов, которые могут. Кугаевский — любитель скоростной работы, но его спортсмены приехали не в том состоянии. По Логинову нет вопросов, он лидер. У него есть личный тренер, и Саша в праве выбирать с кем ему готовиться. Он хоть начал немного улыбаться. В этих успехах заслуга Саши и Касперовича. Никакого отношения ни Драчёв, никто другой не имеет к его результатам. Их результат — всё остальное. Если бы Елисеев и Миронова готовились также индивидуально, они бы показали достойнейший результат на чемпионате мира. Особенно меня беспокоит молодой и интересный Елисеев, который отмечается безграмотной раскладкой сил по дистанции.

Александр Логинов Hendrik Schmidt/Global Look Press

— Тренеры как-то работают с этим его недостатком?

— Нет. Абсолютно в этом не сомневаюсь. Я предлагал тренерскому коллективу пройти на стрельбище и проверить их знания в теории и практике, но никто не оторвал задницы. К Сашиной победе приложили руку четыре Александра: он сам, Александр Касперович, Александр Кравцов и Александр Тихонов. Это люди, которые поддерживали его все эти три года дисквалификации. Всё ещё продолжается давление со стороны норвежцев и их астматиков. Они постоянно финишируют так, что сосульки висят. Я в своё время ещё говорил великому спортсмену Бьорндалену, что когда он финишировал у него по 10 сантиметров висело пены на бороде. Это даже не эстетично. Не будем их осуждать. Норвежцы докатились уже до того, что Свенсбергет намекает, что Тихонов тоже выступал на допинге.

— Почему они это делают?

— Им не нравится, когда они проигрывают, а я радуюсь, когда их наказывают. Поэтому я был очень рад, когда француз Жаклен выиграл у Йоханнеса Бё. Вы великая нация, богатейшая страна с традициями в зимних видах спорта. Вы своими словами не опозорите Логинова или кого-то ещё, вы опозорите сами себя. С нашей стороны тоже Анфиса Резцова отличилась. Я считаю, что она пропила свои мозги. Если она ещё раз ляпнет что-то подобное, я приведу пример её поведения при перелёте из Нагано. Наша пресса зря раздувает эти скандалы, это неграмотно. Этим мы позорим свою страну. Нас уже не опозоришь, но вы позорите себя. Я уже записал своё имя в историю биатлона, и его уже ничем не запачкаешь. Я у них стою как кость в горле, а того же Драчёва пресса так не критикует. Проигрывают они, а виноват Тихонов. Правильно сказал Бисмарк, русских победить нельзя, но они друг друга сожрут из зависти.

— Ходят слухи, что Алексей Нуждов и Сергей Голиков в конце сезона могут попытаться свалить Драчёва с поста президента СБР. Как относитесь к этой информации?

— Я считаю, что их надо убирать всех вместе и прежде всего Нуждова, хотя Драчёв должен сам подать в отставку, потому что это позор, что он делает. А по Нуждову уже созрело мнение. Я переговорил с новым министром спорта, разбор будет серьёзный. Нуждов сам что ли рулить хочет, сместив Драчёва? Это безграмотный человек.

— Более того он мешал Логинову, заставляя прогнуться в истории с контрактным спором?

— А как теперь вы за это оправдаетесь, господин бывший офицер? Где твоя офицерская честь? Логинов вытащил сам всю команду. Потенциально бороться за медали всех достоинств способен только Саша, мы это давно все осознали. Когда работала наша команда, у нас было 24 победы на главных стартах, это была дружная команда, но мы решали все проблемы, притом, что нам досталась федерация в более худшем состоянии. Более безграмотного и наглого руководителя, чем Драчёв я не знаю. Он даёт безграмотные интервью, которые позорят весь российский биатлон. Так возьми и подай в отставку.