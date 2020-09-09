Без Загитовой и с эпидемией травм: чего ждать от контрольных прокатов

Самая продолжительная и вместе с тем самая скандальная пауза в истории фигурного катания подходит к концу. 12–13 сентября в «Мегаспорте» состоятся контрольные прокаты членов сборной России. Несмотря на то что это мероприятие не несёт никакой соревновательной нагрузки, а по большому счёту является репетицией с участием всех-всех-всех перед стартом нового сезона, в нём множество интриг. Правда, самая главная из них отпала. Олимпийская чемпионка Алина Загитова приняла решение отказаться от участия. Но и без неё будет немало любопытного: как пройдёт первая встреча Александры Трусовой и Алёны Косторной с их бывшим тренером Этери Тутберидзе и кто пропустит мероприятие из-за травм. NEWS.ru рассказывает о главных раскладах перед контрольными прокатами членов сборной России.

Загитова всё!

Главный вопрос сезона — примет ли участие Алина Загитова в новом сезоне — наконец разрешился (теперь-то ни у кого не должно быть сомнений на этот счёт). Олимпийская чемпионка объявила, что не будет участвовать в контрольных прокатах. Своё решение она объяснила тем, что её теперь волнует в большей степени работа в новом проекте «Ледниковый период» (стала ведущей передачи). Таким образом, сезон для спортсменки так и закончился, не успев начаться. А сколько разговоров было! Отдельной похвалы достойна Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР), которая до конца пыталась держать интригу.

В декабре прошлого года олимпийская чемпионка после провального для себя финала Гран-при объявила, что берёт паузу в профессиональном спорте. Её возвращение многие связывали с началом нового сезона. Однако в конце августа Загитова не была включена в список спортсменов, распределённых по этапам Кубка России. И когда уже казалось, что интрига окончательно умерла, слово взяла ФФККР. Президент организации Александр Коган заверил, что итоговое решение по участию в этом сезоне олимпийская чемпионка примет после контрольных прокатов в Москве. Его слова впоследствии подтвердил и список участниц на контрольных этапах. Загитова шла четвёртой в расписании и должна была показать свои прокаты после Евгении Медведевой, однако этим планам не суждено было исполниться. Загитова отказалась от прокатов.

Что ж, вполне ожидаемое решение. Теперь нужно будет в стиле Аделины Сотниковой и Ко подержать интригу с официальным объявлением о завершении карьеры пару лет. Впрочем, это уже к контрольным прокатам никак не относится. А на самих прокатах и без Загитовой будет кому блистать.

Первая встреча после расставания

Фигуристки Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко рассредоточены по этапам Кубка России, поэтому первое и последнее (до декабря) столкновение Этери Георгиевны со своими экс-ученицами Александрой Трусовой и Алёной Косторной состоится на контрольных прокатах. Какой будет встреча — эмоциональной или сдержанной? Как поведёт себя Плющенко, который впервые выступит в роли тренера фигуристок сборной России? Ответы узнаем в ближайшие выходные.

Если говорить о Плющенко и его подопечных, то интересен вопрос подготовки Косторной и Трусовой. Понятно, что за такой короткий период двукратный олимпийский чемпион не мог внести кардинальные изменения в процесс катания спортсменок, однако программы они ставили новые. Более того, программы, подготовленные к новому сезону для Косторной командой Тутберидзе, Плющенко раскритиковал в пух и прах. Что ж, теперь у всех будет возможность понять, что же должны из себя представлять хорошие программы.

Первый — взрослый

Для 14-летней Камилы Валиевой, выступающей на юниорском уровне, прокаты станут особенными. Чемпионка мира среди юниоров 2020 года была допущена до взрослых в качестве исключения. Во многом такая ситуация стала возможной из-за того, что юниорский этап Гран-при в этом сезоне был отменён. Однако без заслуг самой фигуристки вряд ли её допустили бы до прокатов со старшими коллегами. Несмотря на юный возраст, в активе Валиевой есть четверной тулуп и элементы высочайшего качества. В общем, ей будет чем удивить взрослых.

Травмы изменили состав участников

Виктория Синицина и Никита Кацалапов Сергей Булкин/NEWS.ru

И если женщины-одиночницы в контрольных прокатах предстанут в полном составе, то в остальных дисциплинах произошли сильные изменения. Всему виной, конечно же, травмы.

Больше всего потеряет танцевальный блок. Две ведущие пары не только России, но и Европы Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Александра Степанова/Иван Букин выступить не смогут. Кацалапов и Степанова испытывают проблемы со спиной.

По словам тренера Ирины Жук, Александру беспокоит старая травма. Перед стартом предыдущего сезона спортсменка столкнулась с похожей проблемой. Тогда её отправили в Германию на лечение, после которого она в скором времени приступила к тренировкам. Сейчас фигуристке предстоит снова встретиться с врачами. Срок восстановления должен быть минимальным.

А вот Кацалапов рискует выбыть на более продолжительный период. Характер проблемы фигуриста пока неизвестен, но, по словам наставника пары Александра Жулина, его подопечный может не успеть восстановиться даже к первому этапу Кубка России (Кацалапов/Cиницина должны стартовать на втором этапе в Москве 10–13 октября).

У мужчин-одиночников из-за травм выбыли чемпион Европы Дмитрий Алиев и серебряный призёр Евро Артур Даниелян. И если по второму спортсмену информации пока нет, то о проблемах Алиева в подробностях рассказал его наставник Евгений Рукавицын.

Диму давно беспокоили боли в нижней части спины, переходящие в сторону правого тазобедренного сустава. Во время одной из тренировок боль усилилась. Провели обследование, которое показало, что есть воспалительные процессы и некоторые другие проблемы в суставе. Я сообщил об этом в ФФККР, [генеральный директор] Александр Ильич Коган дал добро на лечение в Мюнхене, — передаёт слова Рукавицына РИА Новости.

Сейчас спортсмен находится в Германии, ему, по словам тренера, «уже успели сделать несколько уколов». Что касается сроков восстановления, то они пока ещё неизвестны. Рукавицын отметил, что в понедельник, 14 сентября, Алиев должен выйти на лёд и затем станет известно, как дальше будет выстраиваться тренировочный процесс спортсмена.