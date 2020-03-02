https://static.news.ru/photo/e64efb66-5c7a-11ea-a0b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vincent Isore/www.imago-images.de/Global Look Press

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне принял к рассмотрению заявление адвокатов биатлонистов из России о поддельных подписях в документах Международного олимпийского комитета (МОК) и потребовал от организации объяснений.

Панель арбитров CAS приняла заявление о поддельных подписях в документах МОК и поручила Олимпийскому комитету в течение суток дать свои объяснения, — приводит ТАСС слова источника.

Ранее адвокат российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, которые завершили карьеру, но в 2017 были пожизненно дисквалифицированы, Алексей Панич во время слушаний в суде заявил, что согласно заключению британских и российских экспертов, подписи Григория Родченкова в представленных МОК документах являются поддельными, писал NEWS.ru.

Спортсменки подали апелляцию на дисквалификацию. Документы с подписями Родченкова являются главными доказательствами в деле биатлонисток.