Стало известно, сколько заработал Большунов за выступление на ОИ-2022

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов заработал за выступление на Олимпийских играх-2022 более 16 млн рублей. Российских лыжник на турнире в Пекине завоевал три золотые медали, одну серебряную и одну бронзовую.

Ранее Правительство РФ приняло решение вознаграждать российских олимпийцев по итогам выступления на Играх следующим образом: за золотые медали выплачивать по 4 млн рублей, за серебряные — 2,5 млн рублей, за бронзовые — 1,7 млн рублей.

Российский лыжник Александр Большунов взял золотые медали в скиатлоне, в эстафете и в марафоне. Серебро спортсмен завоевал в раздельной гонке, а бронзу — в командном спринте.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

Ранее сообщалось, что норвежский лыжник Йоханнес Клебо назвал причину схода с дистанции на марафоне (30 км) на Олимпийских играх в Пекине. Он признался, что испытывал проблемы со сном и желудком и пошёл на риск, выйдя на гонку.