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Стало известно, сколько заработал Большунов за выступление на ОИ-2022

Большунов заработал за выступление на Олимпиаде более 16 млн рублей
15:06, 19 февраля 2022
Стало известно, сколько заработал Большунов за выступление на ОИ-2022 Александр Большунов Фото: Liu Chan/XinHua/Global Look Press
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Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов заработал за выступление на Олимпийских играх-2022 более 16 млн рублей. Российских лыжник на турнире в Пекине завоевал три золотые медали, одну серебряную и одну бронзовую.

Ранее Правительство РФ приняло решение вознаграждать российских олимпийцев по итогам выступления на Играх следующим образом: за золотые медали выплачивать по 4 млн рублей, за серебряные — 2,5 млн рублей, за бронзовые — 1,7 млн рублей.

Российский лыжник Александр Большунов взял золотые медали в скиатлоне, в эстафете и в марафоне. Серебро спортсмен завоевал в раздельной гонке, а бронзу — в командном спринте.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

Ранее сообщалось, что норвежский лыжник Йоханнес Клебо назвал причину схода с дистанции на марафоне (30 км) на Олимпийских играх в Пекине. Он признался, что испытывал проблемы со сном и желудком и пошёл на риск, выйдя на гонку.

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