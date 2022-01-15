Стало известно, когда объявят состав российских фигуристов на ОИ-2022

Пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина заявила, что состав национальной команды, которая примет участие в зимних Олимпийских играх в Пекине, будет оглашён на олимпийском собрании в 20-х числах января. Это решение будет принято на сборе в Красноярске, сообщает «Матч ТВ».

Олимпийское собрание по вопросу состава пройдёт в 20-х числах января в Москве. Состав сборной на олимпийский командный турнир будет оглашён на сборе в Красноярске, — сказала Ермолина.

Олимпиада пройдёт в период с 4 по 20 февраля в Пекине.

В Таллине проходит чемпионат Европы. Российские фигуристы уже завоевали золотые медали в двух дисциплинах. В парном катании первыми стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов. В мужской дисциплине победил Марк Кондратюк. Победители в танцах и у женщин определятся 15 января.

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова заявила, что фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, которые расположились на промежуточном втором месте на ЧЕ по фигурному катанию, никогда так не катались. Она заявила, что очень довольна их выступлением. Так бывшая фигуристка прокомментировала итоги ритм-танца на турнире.