Бестемьянова эмоционально отреагировала на прокат Степановой и Букина на ЧЕ

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в разговоре с NEWS.ru заявила, что фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, которые расположились на промежуточном втором месте на чемпионате Европы по фигурному катанию, никогда так не катались. Она заявила, что очень довольна их прокатом. Так бывшая фигуристка прокомментировала итоги ритм-танца на турнире.

Мне безумно понравилось выступление Саши и Вани (Степанова и Букин). Они никогда так раньше не катались. Я очень довольна. Они настоящие молодцы. Оценки комментировать не хочу, — сказала Бестемьянова.

После ритм-танца на первом месте расположилась другая российская пара — Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Они получили за прокат 87,89 балла. Степанова и Букин набрали за ритм-танец 86,45. На третьей строчке — итальянцы Шарлен Гиньяр — Марко Фабри (83,35).

Чемпионат Европы продлится в Таллине до 16 января. Произвольная программа в танцах состоится 15 января в 14:35 мск.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Камила Валиева, выступающая под руководством Этери Тутберидзе, выиграла короткую программу на чемпионате Европы. За прокат она получила 90,45 балла. Это новый мировой рекорд в короткой программе.