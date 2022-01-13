Камила Валиева выиграла короткую программу на ЧЕ с мировым рекордом

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Российская фигуристка Камила Валиева, выступающая под руководством Этери Тутберидзе, выиграла короткую программу на чемпионате Европы. За свой прокат она получила 90,45 балла. Это новый мировой рекорд в короткой программе.

В короткой программе фигуристка исполнила тройной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц — тройной тулуп.

На второй промежуточной строчке расположилась бельгийка Луна Хендрикс (76,25). На третьем — Александра Трусова, заработавшая 75,13 балла.

Ещё одна российская фигуристка Анна Щербакова расположилась на промежуточной четвёртой строчке (69,05).

Предыдущий мировой рекорд в короткой программе принадлежал также Камиле Валиевой. Она его установила на сочинском этапе Гран-при в конце ноября.

Чемпионат Европы продлится до 16 января. Произвольная программа у женщин состоится 15 января в 19:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что российский фигурист Андрей Мозалёв, выступающий под руководством Кирилла Давыденко, выиграл короткую программу на чемпионате Европы. Он набрал 99,76 балла. Турнир проходит в Таллине.