Союз биатлонистов России пояснил, за что подал иск против Драчёва

https://static.news.ru/photo/734a49c2-810e-11eb-91ec-96000091f725_660.jpg Владимир Драчёв Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров объяснил, с чем связан иск организации в Арбитражный суд Москвы к её бывшему главе Владимиру Драчёву.

Наше требование к Владимиру Драчёву передать документы относится к бухгалтерским документам, договорам, личным делам. То есть к тому, что обычно передаётся при смене руководителя. Причина иска в том, что официально эти документы не были переданы. Почему мы обратились в суд? Потому что на обычную просьбу передать эти документы ответа не было, — приводит слова Майгурова РИА Новости.

Также Майгуров отметил, что не хотел бы выносить эту тему в публичное пространство и вынужден комментировать уже после обнародования информации.

Как писал NEWS.ru, норвежский биатлонист Тарьей Бё одержал победу в гонке преследования у мужчин на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.