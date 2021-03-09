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Союз биатлонистов России пояснил, за что подал иск против Драчёва

22:31, 09 марта 2021 11
Владимир Драчёв Владимир Драчёв Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров объяснил, с чем связан иск организации в Арбитражный суд Москвы к её бывшему главе Владимиру Драчёву.

Наше требование к Владимиру Драчёву передать документы относится к бухгалтерским документам, договорам, личным делам. То есть к тому, что обычно передаётся при смене руководителя. Причина иска в том, что официально эти документы не были переданы. Почему мы обратились в суд? Потому что на обычную просьбу передать эти документы ответа не было, — приводит слова Майгурова РИА Новости.

Также Майгуров отметил, что не хотел бы выносить эту тему в публичное пространство и вынужден комментировать уже после обнародования информации.

Как писал NEWS.ru, норвежский биатлонист Тарьей Бё одержал победу в гонке преследования у мужчин на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.

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