Тарьей Бё выиграл гонку преследования на Кубке мира

Норвежский биатлонист Тарьей Бё одержал победу в гонке преследования у мужчин на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место. С одним промахом он показал лучший результат 28.17,3.
Вторым финишировал брат победителя Йоханнес Бё, проигравший ему 8,2 секунды с двумя кругами штрафа. Третье место занял француз Симон Детьё (2 промаха, +11,5), в финишном створе опередивший словенца Якова Фака и норвежца Стурлу Легрейда.
Лучшим из россиян стал финишировавший 19-м Александр Логинов (3 промаха, +1.36,4). Эдуард Латыпов занял 23-е место (4 промаха, +1.55,2), а Матвей Елисеев показал 24-й результат (2 промаха, +1.57,3).
Как писал NEWS.ru, норвежская биатлонистка Тириль Экхофф вслед за победой в спринте взяла верх и в гонке преследования на 10 км на восьмом этапе Кубка мира в Нове-Место.