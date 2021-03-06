Тарьей Бё выиграл гонку преследования на Кубке мира

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Россиянин Александр Большунов стал серебряным призёром на мировом первенстве по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе после дисквалификации победителя из сборной Норвегии Йоханнеса Клебо. Лыжник из РФ был лидером масс-старта, но финишировал третьим, отдав золото норвежцу.

Большунов первым вышел на финишную прямую, но в этот момент произошёл контакт с Клебо, в результате которого россиянин остался без палки и уже не мог бороться за победу. Ему также...