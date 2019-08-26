https://static.news.ru/photo/5d740f6a-c7f7-11e9-8fac-fa163e074e61_660.jpg Лин Джонс Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Главный тренер сборной России по регби Лин Джонс заявил, что состав сорной России на Кубок мира определится после товарищеской игры с «Джерси Редс», который пройдёт в Москве 27 августа.

На данный момент не определены игроки, которые полетят в Японию, и матч поможет определиться с составом, — сказал тренер на пресс-конференции в Москве.

Он добавил, что состав будет объявлен 31 августа, дедлайн 2 сентября.

Некоторые не попадут в заявку и не поедут на главное событие из жизни. Но таков спорт, — добавил он.

Россия второй раз в своей истории примет участие в Кубке мира. На групповой стадии подопечные Джонса сыграют против Ирландии, Шотландии, Японии и Самоа. Турнир стартует 20 сентября в Японии.

Ранее Джонс заявил, что для подготовки ко второму для национальной команды Кубку мира-2019, который стартует 20 сентября в Японии, было сыграно много тест-матчей, писал News.ru.