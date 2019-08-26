https://static.news.ru/photo/4a9b06a6-c7f6-11e9-825f-fa163e074e61_660.jpg Лин Джонс Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Главный тренер сборной России по регби Лин Джонс заявил, что для подготовки ко второму для национальной команды Кубку мира-2019, который стартует 20 сентября в Японии, было сыграно много тест-матчей.

Достаточно много было тест-матчей для подготовки к Кубку мира. В первую очередь хотелось бы поблагодарить за такую возможность Федерацию регби России, — сказал он на пресс-конференции в Москве.

Также он заявил, что у них будет чему поучится в товарищеской игре 27 августа против одного из старейших английских клубов Европы «Джерси Редс».

В Англии 20 очень сильных клубов, у которых есть чему поучиться. «Джерси Редс» превосходит сборную России, мы сможем вынести уроки перед Кубком мира, — добавил наставник.

Россия второй раз в своей истории примет участие в Кубке мира. На групповой стадии подопечные Джонса сыграют против Ирландии, Шотландии, Японии и Самоа.

Товарищеский матч против англичан пройдет на стадионе «Слава» в Москве.