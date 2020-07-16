Два турнира по стрельбе отменены из-за бюрократии в Минспорте РФ

https://static.news.ru/photo/4efd60ea-c782-11ea-ad6f-fa163e074e61_660.jpg Фото: RussianShootingUnion/facebook.com

Стрелковый союз России (ССР) объявил об отмене двух турниров, которые должны были пройти в Москве. В организации заявили, что это — вынужденная мера, вызванная бюрократическими препонами со стороны спортивных чиновников.

17 июля в столице планировалось провести Кубок России по стрельбе из малокалиберного оружия, а 25-го числа того же месяца — Всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического оружия по движущимся мишеням.

Как заявили организаторы, Министерство спорта никак не отреагировало на направленные ССР изменения в Положение по проведению межрегиональных и всероссийских спортивных соревнований на 2020 год. Из-за этого соревнования не были своевременно внесены в документ и не включены в Единый календарный план по пулевой стрельбе.

Это и стало причиной отмены турниров.

Непреодолимые бюрократические препятствия и незаинтересованность Министерства спорта РФ в решении данного вопроса не позволили спортсменам получить финансирование на выезд со стороны региональных министерств спорта, а также оформить вывоз оружия в соответствии с законодательством об обороте оружия и патронов, — сказано в заявлении ССР.

Весной, как писал NEWS.ru, из-за распространения коронавирусной инфекции Стрелковый союз был вынужден перенести чемпионат России по стендовой стрельбе, который должен был пройти в Казани с 30 мая по 7 июня. Помимо этого, ССР отложил со второго по шестой этапы Кубка России по стендовой стрельбе, а также всероссийские соревнования по пулевой стрельбе в Якутске.