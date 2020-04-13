Чемпионат России по стендовой стрельбе перенесён на неопределённый срок

https://static.news.ru/photo/92433090-7d7d-11ea-873e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Чемпионат России по стендовой стрельбе, который должен был пройти в Казани с 30 мая по 7 июня, перенесён на неопределённый срок из-за распространения коронавирусной инфекции.

Помимо этого, Стрелковый союз России (ССР) перенёс со второго по шестой этапы Кубка России по стендовой стрельбе, а также всероссийские соревнования по пулевой стрельбе в Якутске, сообщает пресс-служба ССР.

Как писал NEWS.ru, летние Олимпийские игры в Токио, которые должны были пройти в этом году, официально перенесены в связи с пандемией коронавируса. Глава оргкомитета Токио-2020 Ёсиро Мори сообщил, что открытие летних Игр в японском Токио состоится 23 июля 2021 года, а Паралимпийские игры начнутся 24 августа.