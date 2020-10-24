Смешанные чувства: звезде Тутберидзе не далась легко победа на Кубке России

После короткой программы у женщин на третьем этапе Кубка России по фигурному катанию темой номер один стало судейство. На этот раз в немилости у арбитров оказалась Елизавета Туктамышева, которая, несмотря на относительно чистое выступление, не смогла обойти девочек Этери Тутберидзе. В произвольной Лиза уже не так блистала. Большое количество помарок оставило её на итоговой третьей строчке. Первое и второе места заняли Анна Щербакова и Дарья Усачёва. Однако и их выступление нельзя назвать безупречным. Как завершился третий этап Кубка России для женщин, рассказывает NEWS.ru.

Туктамышева не справилась

Контрольные прокаты, которые прошли чуть больше месяца назад в «Мегаспорте», оставили неоднозначное впечатление в отношении готовности Лизы к новому сезону. В том числе и по этой причине болельщики с особенным интересом ожидали сочинский этап Кубка России, на котором как раз предстояло открыть соревновательный сезон подопечной Мишина.

Первый же официальный старт фигуристки в новом сезоне вызвал много шума. Елизавета Туктамышева, по мнению многих болельщиков и специалистов, стала жертвой очередного сомнительного судейства на этапах Кубка России. Дело было так: в короткой программе она выполнила уверенный тройной аксель, сделала каскад тройной лутц и тройной тулуп, а также исполнила тройной флип. На первый взгляд казалось, что всё исполнено чисто, но судьи заметили недокрут на тулупе в каскаде (он там действительно был) и снизили оценки, из-за чего Туктамышева оказалась позади Щербаковой, которая совершила более грубую ошибку. Эта ситуация, конечно же, вызвала серьёзный резонанс. Настолько серьёзный, что уже через час судейская бригада пересмотрела оценки и добавила Туктамышевой балл. К слову, на распределение мест это нисколько не повлияло. Фигуристка так и осталась третьей после короткой.

Судейские страсти первого соревновательного дня, кажется, в итоге для Елизаветы не прошли бесследно. Несмотря на то что произвольную подопечная Мишина начала с фирменного, да ещё идеально исполненного тройного акселя, дальше программа не задалась от слова совсем. Была ошибка на выезде после тройного лутца — коснулась льда рукой. Затем последовала «бабочка» на акселе (в каскаде), и под конец случился степ-аут на тройном риттбергере. В итоге фигуристка получила 213,26 балла. Справедливый исход!

Что же касается формы спортсменки, то пока подопечная Мишина находится не в идеальном состоянии. Но ей удалось восстановить тройной аксель — это уже хороший знак.

Елизавета Туктамышева Артур Лебедев/РИА Новости

К слову, тренер Елизаветы Алексей Мишин результатом своей подопечной доволен.

Замечательный результат. Елизавета растёт, у неё улучшились вращения, прекрасные аксели. Остальное в процессе доработки за счёт начала сезона. Она идёт наверх, мы с оптимизмом смотрим на сезон, — сказал наставник корреспонденту NEWS.ru.

Хороший старт Усачёвой

Дарья Усачёва после короткой программы располагалась на первой строчке. Залогом такого результата стал идеально выполненный номер в первый соревновательный день. Фигуристка не только исполнила безупречно свою прыжковую часть — без единой ошибочки были приземлены на лёд двойной аксель, тройной лутц, каскад из тройного флипа и тройного тулупа, — но и на высоком уровне сделала все вращения, за что получила внушительные надбавки и бонусы.

Однако в произвольной не удалось повторить успех первого соревновательного дня. В самом конце программы, когда уже практически весь прыжковый контент остался позади, фигуристка упала с тройного тулупа в каскаде. Конечно, Усачёва по традиции получила бонусные баллы за вращения, но досадное падение повлияло на оценку. Как итог, фигуристка с оценкой 225,19 расположилась на второй строчке. Очень приличный результат для юниорки Усачёвой. У фигуристки есть все данные не только для того, чтобы в скором будущем подтянуть техническую часть своих программ, но и сделать выступления более стабильными.

Дарья Усачёва Артур Лебедев/РИА Новости

Щербакова стала часто ошибаться

Короткая программа одного из лидеров сборной России оставила двоякие впечатления. Анна Щербакова второй раз за сезон не смогла справиться со своим фирменным каскадом тройной лутц — тройной риттбергер, чем вызвала у NEWS.ru беспокойство. Была надежда, что произвольная программа снимет все вопросы, но этого не произошло.

Щербакова под стать своим основным конкуренткам начала отлично произвольный номер. Первый же прыжок — безупречнейший четверной флип (принёс бонусные баллы фигуристке), за ним последовали чистые каскады, двойные аксели — всё на высочайшем уровне. Однако финальный прыжок не удался. Ну как не удался. Щербакова выполнила каскад из тройного лутца и тройного тулупа, а должна была к лутцу подкрутить тот самый тройной риттбергер, который не задался и в короткой программе. Баллы за тройной тулуп Щербаковой не засчитали из-за повтора, но и без него фигуристка смогла с лёгкостью опередить соперниц. 240 — результат спортсменки!

Анна Щербакова Артур Лебедев/РИА Новости

Две победы на этапах Кубка России (в Сызрани и в Сочи) — хороший показатель, но участившиеся ошибки, причём на не самом сложном элементе — это не то, что хочется видеть от одного из лидеров сборной России. Конечно, в противостоянии с Туктамышевой и Усачёвой даже с этими просчётами можно рассчитывать на уверенное первое место. А вот как сложится ситуация, когда в конкурентках окажется Александра Трусова и Камила Валиева или дело коснётся международных стартов, где не будет ни бонусов, ни судейских симпатий, непонятно.

В общем, пока смешанные чувства.