Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на ЧЕ, дочь Тутберидзе — восьмая

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Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду, выиграли ритм-танец на чемпионате Европы. Фигуристы получили за свой прокат 87,89 балла. Турнир проходит в Таллине.

На втором промежуточном месте остановилась ещё одна российская пара — Александра Степанова и Иван Букин. Они набрали за ритм-танец 86,45. На третьей строчке — итальянцы Шарлен Гиньяр — Марко Фабри (83,35).

Ещё один российский дуэт — Диана Дэвис и Глеб Смолкин — занял восьмое место (73,23).

Чемпионат Европы продлится в Таллине до 16 января. Произвольная программа в танцах состоится 15 января в 14:35.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Камила Валиева, выступающая под руководством Этери Тутберидзе, выиграла короткую программу на чемпионате Европы. За свой прокат она получила 90,45 балла. Это новый мировой рекорд в короткой программе.