https://static.news.ru/photo/114930e6-2adc-11ea-ad42-fa163e074e61_660.jpg Карл-Йохан Вестберг Фото: Mathias Bergeld/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Шведский лыжник Карл-Йохан Вестберг обвинил россиянина Александра Большунова в сломанной палке во время спринта на ¼ финала Кубка мира в рамках «Тур де Ски».

У меня была отличная позиция, тело чувствовало себя хорошо, а потом кто-то бежит сзади и наступает на мою палку, — приводит слова Вестберга aftonbladet.se.

Инцидент произошёл на последнем повороте гонки. После забега швед подошёл к российскому биатлонисту со словами: «Что происходит?», но тот только развёл руками, не поняв соперника.

Сам россиянин сумел дойти до полуфинала забега в спринтерской гонке свободным стилем.

Российские биатлонисты Алексей Слепов, Вадим Филимонов, Ильназ Мухамедзянов, Ульяна Кайшева и Виктория Сливко могут войти в состав команды для выступления на Кубке мира, если успешно проведут январские этапы на Кубке IBU, ранее писал NEWS.ru.