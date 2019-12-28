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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева приняла участие в показательных выступлениях в заключительный день чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске.

Медведева каталась в повреждённых коньках, перевязав ботинок. Из-за этого она выполнила программу без прыжков. У Медведевой были проблемы с коньками с самого начала турнира. Спортсменка выступала с короткой программой в...