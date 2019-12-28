Российские биатлонисты Алексей Слепов, Вадим Филимонов, Ильназ Мухамедзянов, Ульяна Кайшева и Виктория Сливко могут войти в состав команды для выступления на Кубке мира, если успешно проведут январские этапы на Кубке IBU.
Если эти спортсмены зарекомендуют себя, будут хорошо выступать, то будет ротация и будем тестировать их на Кубке мира, — приводит слова президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчёва ТАСС.
Ранее вице-президент СБР Валерий Польховский сообщил, что Алексей Слепов, Ильназ Мухамедзянов, Вадим Филимонов, Виктория Сливко и Ульяна Кайшева прошли отбор в состав сборной России на январские этапы Кубка IBU, писал NEWS.ru.