Сергей Иванов назвал правильным решением досрочно завершить Единую Лигу ВТБ

https://static.news.ru/photo/c29a5442-c5cd-11ea-9c93-fa163e074e61_660.jpg Фото: VTB United League/facebook.com

Почётный президент Единой Лиги ВТБ по баскетболу Сергей Иванов поделился свои отношением к досрочно завершившемуся сезону чемпионата России из-за пандемии коронавируса.

Решение было правильным и профессиональным. Многие другие лиги после нас приняли аналогичное решение, включая Евролигу, — сказал Иванов на пресс-конференции, посвящённой Совету Лиги.

Президент Единой Лиги ВТБ Сергей Кущенко добавил, что лига надеется на проведение нового сезона с болельщиками.

Мы находимся в лучшей ситуации, начнем новый сезон 20 сентября, будем обращаться внимание на футбол, НБА — все это пригодится, чтобы технологии показа ТВ-картинки, работа со зрителями, интершумы, интегрируем к началу сезона и надеюсь, что он начнется со зрителями, — сказал Кущенко.

Ранее NEWS.ru также сообщал, что Совет Единой Лиги ВТБ утвердил состав участников, формат и регламент чемпионата-2020/21. Совет принял решение начать сезон-2020/21 20 сентября. В нём примут участие 13 команд. По итогам регулярного сезона определятся восемь лучших клубов лиги, а победитель будет выявлен в серии плей-офф до трёх побед по схеме 2-2-1.