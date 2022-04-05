«Сейчас она патриотический блогер»: Вяльбе снова раскритиковала Степанову

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что на данный момент олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова больше напоминает патриотического блогера, а не настоящего спортсмена, сообщает «Чемпионат». По словам Вяльбе, увлечённость спортсменки социальными сетями может привести к негативным последствия.

Ей (Степановой — прим. NEWS.ru) в жизни на данный момент очень сильно повезло. Она стала олимпийской чемпионкой, чему я очень рада. <...> Но если ты хочешь, чтобы результат был не только сегодня, но и завтра, то мысли должны быть перенаправлены в другую сторону. А то сейчас она не спортсменка, а патриотический блогер, — заявила Вяльбе.

По словам главы ФЛГР, спортсменка очень много времени тратит на социальные сети, что может привести к негативным последствиям.

Если серьёзно заниматься спортом, времени на остальное просто нет. Печально, что я говорю с Вероникой лично, а она отвечает мне через соцсети. Если дело так и дальше пойдет, точно ничего хорошего не выйдет, — добавила она.

Ранее Вяльбе заявила о том, что лыжница Вероника Степанова болеет звёздной болезнью и слишком часто выступает на телевидении.