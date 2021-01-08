Сборная России выиграла смешанную эстафету в Оберхофе

Российская четвёрка в составе Ульяны Кайшевой, Светланы Мироновой, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова одержала победу в смешанной эстафете на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе.
Россияне захватили лидерство со второго этапа и удерживали его до самого финиша, причём бежавший впервые в карьере четвёртый этап на Кубке мира Латыпов обогнал на последнем круге норвежца Стурлу Лэгрейда и француза Кентена Фийона-Майе. Норвегия и Франция заняли соответственно второе и третье место.
Победа сборной России стала первой с февраля 2020 года, когда Александр Логинов стал чемпионом мира в спринте, и прервала безмедальную серию из 43 гонок.
Как писал NEWS.ru, трио норвежских биатлонистов повторило успех спринта и в гонке преследования на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе.