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Сборная России выиграла смешанную эстафету в Оберхофе

14:46, 10 января 2021 44
Фото: Martin Schutt/dpa/Global Look Press

Российская четвёрка в составе Ульяны Кайшевой, Светланы Мироновой, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова одержала победу в смешанной эстафете на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе.

Россияне захватили лидерство со второго этапа и удерживали его до самого финиша, причём бежавший впервые в карьере четвёртый этап на Кубке мира Латыпов обогнал на последнем круге норвежца Стурлу Лэгрейда и француза Кентена Фийона-Майе. Норвегия и Франция заняли соответственно второе и третье место.

Победа сборной России стала первой с февраля 2020 года, когда Александр Логинов стал чемпионом мира в спринте, и прервала безмедальную серию из 43 гонок.

Как писал NEWS.ru, трио норвежских биатлонистов повторило успех спринта и в гонке преследования на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе.

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