Сборная Болгарии по биатлону может принять участие в Кубке России

https://static.news.ru/photo/da6932c4-f8da-11ea-95de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный тренер сборной Болгарии по биатлону Александр Касперович поделился планами своих подопечных и рассказал об угрозе отмены декабрьских этапов Кубка мира.

Пока всё идёт на уровне слухов, но соревнования младшего ранга уже отменены, что неприятно для нас, так как в Болгарии много молодых биатлонистов, которым нужна соревновательная практика. 26-27 сентября будет принято решение по декабрьским этапам Кубка мира, но мы готовим план Б. Если вдруг их отменят, то мы будем участвовать всей командой в Кубке России. У меня есть договорённость на этот счёт с Виктором Майгуровым, — рассказал Касперович NEWS.ru.

Также наставник отметил, что подготовка команды проходит без сбоев, а первый сбор на снегу его подопечные могут провести на тюменском комплексе «Жемчужина Сибири».

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