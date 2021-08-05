Россиянка Анжелика Сидорова завоевала серебро в прыжках с шестом на ОИ

Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова завоевала серебро в прыжках с шестом на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

Анжелика Сидорова с первой попытки взяла следующие отметки высоты: 4,5 м, 4,7 м, 4,8 м, 4,85 м. В пятом прыжке Сидорова не смогла преодолеть отметку 4,9 м. Со второй попытки эта высота также не покорилась россиянке. Далее она решила попробовать прыгнуть на 4,95 м, но и это ей не удалось.

Олимпийской чемпионкой стала американка Кэти Наджотт, на третьем месте остановилась британка Холли Брэдшоу.

На данный момент в активе сборной России 58 медалей: 16 золотых, 22 серебряных и 20 бронзовых. Торжественная церемония закрытия состоится 8 августа.

Ранее сообщалось, что российский боксёр, выступающий в весе до 57 кг, Альберт Батыргазиев одержал победу по очкам в финале олимпийского турнира над американцем Дьюком Рэганом.