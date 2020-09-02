Россиянин Майкин упустил лидерство в общем зачёте велогонки «Тур Сербии»

https://static.news.ru/photo/307c6d7c-ed30-11ea-a0d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago-images.de/Global Look Press

Польский велогонщик Эмануэль Пясковый из команды Mazowsze Serce Polski выиграл второй этап многодневки «Тур Сербии» протяжённостью 160 км со стартом в Миниоце и финишем в Пожареваце.

Вторым финишировал испанец Марти Маркес (Equipo Kern Pharma), третьим — Матвей Никитин (Vino — Astana Motors) из Казахстана.

Россиянин Роман Майкин (Cambodia Cycling Academy), выигравший первый этап, финишировал 41-м и потерял лидерство в генеральной классификации. Общий зачёт возглавил словак Мартин Харинг (Dukla Banska Bystrica), показавший пятое время на этапе. Майкин в «генерале» — 14-й.

Ранее сообщалось, что Александр Власов из казахстанской команды Astana Pro Team одержал третью победу в сезоне-2020, писал NEWS.ru.